"Menajerim Ahmet Bulut aradı ve..."

Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Ahmet Çalık, en büyük hedefinin Galatasaray kaptanı olmak olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği milli futbolcu Ahmet Çalık, kulübün resmi dergisine açıklamalarda bulundu. Ligdeki ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı oynadığını belirten Çalık, "İlk maçım Fenerbahçe'ye karşıydı. Hoca kadroyu saymaya başladı; 'Ramazan, Cem Can, Aykut, Ahmet...' Ben öyle bir kaldım. 18 yaşındaydım, direkt Fenerbahçe forvetlerini içimden saymaya başladım 'Webo, Sow, Kuyt' tribünler doluydu, sahaya çıktığımda ilginç geldi. O zamana kadar A2'de oynamıştım. Hep hayal kurduğunuz bir an vardır ya, işte o an geldi. Çok kolay değildi. İlk 10 dakika biraz tedirgindim. Sonra geçti o tedirginlik. Zor ama büyük bir tecrübeydi. Maçı gol yemeden bitirdik, 2-0 kazanmıştık. Serüven orada başladı" şeklinde konuştu.