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Camp Nou stadından atıldı

DHA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 22:44 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 22:53
Nicolas Sarkozy Camp Nou stadından atıldı
Nicolas Sarkozy Camp Nou stadından atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde - maçını seyretmek için Camp Nou standında bulunan Fransa eski Cumhurbaşkanı güvenlik görevlileri tarafından bulunduğu locadan çıkartıldı.

ile PSG arasında oynanan şampiyonalar ligi maçını seyretmek için Camp Nou stadına davet edilen Fransa eski Cumhurbaşkanı maç esnasında Real Madrid için tezarühat yapınca stad güvenlik görevlileri tarafından bulunduğu locadan çıkartıldı.

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tarafından atılan gol sonrası sevinçten zıplayan Sarkozy hızını alamayıp "Haydi Real Madrid" diye tezarühat yaptı, çevresindeki Barcelona seyircilerinin bu durumdan rahatsız olup "sus" ihtarları ile ile iyice coşan Sarkozy, olayın daha fazla büyümesini engellemek isteyen emniyet görevlileri tarafından locadan çıkartıldı. Ortalığın yatışmasından sonra locasına dönmesine izin verilen Sarkozy PSG nin uğradığı hezimeti staddan seyredildi

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