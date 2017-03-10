Rıdvan Dilmen Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 2-0'dan geri gelip 3-2 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları

"Alt takımları çok etkiliyordu bu maç. 2-0 olduktan sonra Rize, Adana G.Antep teknik direktörü dahil eyvah falan demişlerdir. Fenerbahçeli de 2-0 olduğunda belki televizyonu kapatmışlardır. Tyson başlayıp deviremediği zaman ısırıyordu. Fenerbahçe o kadar pres yaptı ki hücum takımı olduğu için iyi forvetleri var ancak kaç gol yediler. Açık ara birinciler... Takım ve bireysel savunmacıları iyi değil."

"2-0'dan sonra 3-4 net pozisyon verdi. Düşmemeye oynayan takımların içeride oynadıkları maçlar dezavantajdır. Çok kritik maçlar kazandılar. Gençlerbirliği'ni, Adana'yı yendiler. 2-0'dan 3-2'ye getirmek büyük başarı. Belki taraftarlar Sabiha Gökçen'e mi gitsek diye düşündükleri bir maçtı."

"Alanya öyle bir başladı ki şok oldu Fenebrahçeliler... Sert ve agrasif. Barcelona 4-0'ın rövanşında bu kadar agrasif başlamadılar. 2-2 yakalanınca Rus ruletinden çok büyük takımlar daha ağırlıklı oynar. Geçen hafta programda Fernandao ile başlar başlamaz derken Fernandao ile başladı. Sow hiç oyuna bile girmedi. Fernandao diyor ki ben birinci santrafor. Sow ve van Persie'nin önünde... Kuvvetli bir oyuncu ve iş yapıyor."



"FERNANDAO GÜVENİLECEK OYUNCU"

"Mevcut kadroda güvenilecek oyuncu Fernandao gözüküyor. Fenerbahçe'nin Konya maçı var bir seri yakalayabilirler. Fenerbahçe maçlarda savaşıyor. Kötü oynuyor, son dakikalarda elle karışık attığı golde bile istekleri var. 2-0'dan sonra sezonu bitirmiş gibiydiler ama reaksiyon gösterdiler. İkinci gol muazzamdı hatta üçüncü gol de çok klastı."

"Camianın morali açısından, seri yakalamak için önemliydi. Avrupa kupaları için hep içeride kalmaları gerkiyor. Önümzüdeki yıl için oyuncular deneniyor ve gitmemek için mücadele etmeye devam edeceklerdir."

"2-0'dan sonra Topal ile olan diyaloguna bakınca Lens Fenerbahçe'nin en etkili silahı.. Burayı çok sevdi ve inşallah önümüzdeki yıl Lens ile devam edilebilir. Bbası toprağı bol olsun vefat etti geldi maça çıktı. Değerli ve yetenekli bir oyuncu... 3-3'te bitebilrdi maç ama oyuncuların oyun kalitesini hocanın oyun anlayışını beğenmiyorum ama mücadele ediyorlar."



ADVOCAAT İLE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK

"Duran top kozu var Fenerbahçe'nin ama bunu kullanmıyorlar. Fenerbahçe bir nefes aldı. 2-0'da skordan çok kabullenmiş her hücumda tehdit yiyen bir topu direkten dönen belki de tarihi fark mı olacak denilen maçta Lens sazı eline aldı. İlk önce 2-1 oldu sonra 2-2 oldu. Tersi olmuş olsa yine büyük takım avantajlı yine 3-2 yapabilirler."

"Advocaat geldi sezon sonu ne olursa olsun ayrılıyorum demek. Fenerbahçe Kulübü buna dünden razı olmuş gibi duruyor. Advocaat seneye yok. Şekip Mosturoğlu açıklamıştı 1 yıl sözleşme teklif ettik. Advocaat ile yola devam edilmeyecek."

"Güntekin, kaç tane futbolcu varsa bundan haberleri vardır. Buna biz cevap vermeyelim. Ben tahmin ediyorum gitti. Ona inanmayan teknik direktörden kötü değildir. Şimdi ispat zamanı... Real Madrid falan beklemiyordur buradaki oyuncuları. Advocaat kötü bir adam değil. Hayata bakış açısı bize farklı gelebilir ama 10'da 10 yapsa da ben yokum diyor."

"Benim param var pulum var diyor. Büyük bir takım çalıştırmak istiyorum diyordu çalıştırdı. Emeklilik 4 Haziran'a kadar idare edecek artık. Oyuncu grubu da mental olarak işlerini iyi yapıyorlar. Camiaya yakışmıyor, iyi oynamıyorlar tamam ama mücadele ediyorlar."







RIDVAN DİLMEN'İN İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ

"İki ayrı bölüm var. Alanya öyle bir başladı ki nefes aldırmadı. Alanya temposundan bahsetmezsek haksızlık olur. Fenerbahçeliler şöyle baktılar. Aziz bey gitmeli, Advocaat Hollanda'ya dönmeli zaten futbolcularda kötü demişlerdir."

"25. dakikadan sonra tempo Fenerbahçe lehine döndü. Omeruo baya bir gol atıyor. Golcü bir savunma oyuncusu sanırım. Fenerbahçe'nin attığı gol nizami ve Fernandao golünü attı."

"Sayılmayan golde, Mehmet Topal'ın değip değmemesi önemli değil, top atıldığında aktif alanda mı, değil mi, bakmak lazım"

"Fenerbahçe'ye 1 puan yetmiyor ama Alanyaspor'a yetiyor. 2-0'dan 2-2'ye geldiği panik yaptılar. İlk yarıdaki tempo açısından kuşkuluyum."