Galatasaray-Gençlerbirliği (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Galatasaray-Gençlerbirliği maçını anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.. Mücadeledenin ilk yarısı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.



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STAT: TT Arena

SAAT: 19.00

HAKEM: Fırat Aydınus

SAKATLAR: Semih Kaya, Koray Günter, Serdar Aziz, Nigel de Jong, Eren Derdiyok (Galatasaray) / Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği)

CEZALILAR: Bruma (Galatasaray)

YAYIN: beIN Sports 1



GALATASARAY: Muslera, Ahmet, Hakan, Chedjou, Yasin, Selçuk, Tolga, Carole, Josue, Rodrigues, Podolski

YEDEKLER: Cenk, Sneijder, Linnes, Sinan, Berk İsmail, Sabri, Birhan

TEKNİK DİREKTÖR: Hari Vukas (Tudor tribünde)



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitevich, Anıl, Serdar, Selçuk, Khalili, Issah, Aydın, Muriç

YEDEKLER: Taha, Rantie, Uğur, Baruffi, Milikovic, Mehmeti, Orhan

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat



92. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 92. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 91 maçta sarı-kırmızılılar 49, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 153 golüne, Gençlerbirliği 97 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.



GENÇLERBİRLİĞİ 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 7 müsabakada da galibiyete ulaşamadı. Taraflar arasında bu süre içinde yapılan maçlardan 4'ünü kazanan Galatasaray, 3 kez berabere kaldı, rakibine mağlup olmadı.







İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisi karşısında galibiyet sayısı bakımından 30-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 87 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 41 golle karşılık verebildi. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 4-1 galip geldi.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca 1992-1993 sezonunda 5-2, 1961-1962, 2000-2001 ve geçen sezon 4-1'lik farklı galibiyetler alırken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 galip geldi.