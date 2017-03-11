Osmanlıspor - Bursaspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Osmanlıspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Osmanlıspor, Bursaspor'u konuk ediyor. Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı Mete Kalkavan yönetiyor.
40. dakikada Deniz Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle Bursaspor 1-0 öne geçti.
İlk yarı 1-0 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
OSMANLISPOR - BURSASPOR MAÇININ CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN!
Takımların maç kadroları şöyle:
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan, Tiago Pinto, Luiz Carlos, Musa, Maher, Ndiaye, Regattin, Webo
Yedekler: Hakan, Aykut, Muhammed, Engin, Erdal, Aminu, Rusescu
BURSASPOR: Harun, Mert, Şamil, İsmail, Aziz Behich, Merter, Faty, Joshua John, Batalla, Onur, Deniz
Yedekler: Mert, Rüştü, Furkan, Sercan, Sinan, Kubilay, Del Valle