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(Canlı)

  • Giriş Tarihi: 11.3.2017 15:49 Güncelleme Tarihi: 11.3.2017 16:49
Osmanlıspor - Bursaspor (Canlı)
Osmanlıspor - Bursaspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Osmanlıspor, Bursaspor'u konuk ediyor. Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı Mete Kalkavan yönetiyor.

40. dakikada Deniz Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

OSMANLISPOR - BURSASPOR MAÇININ CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN!

Takımların maç kadroları şöyle:

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Numan, Tiago Pinto, Luiz Carlos, Musa, Maher, Ndiaye, Regattin, Webo
Yedekler: Hakan, Aykut, Muhammed, Engin, Erdal, Aminu, Rusescu

BURSASPOR: Harun, Mert, Şamil, İsmail, Aziz Behich, Merter, Faty, Joshua John, Batalla, Onur, Deniz
Yedekler: Mert, Rüştü, Furkan, Sercan, Sinan, Kubilay, Del Valle