X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Rıdvan Dilmen: Galatasaray'da yatan oyuncular piyasaya çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

: 'da yatan oyuncular piyasaya çıkıyor

  • Giriş Tarihi: 11.3.2017 20:43 Güncelleme Tarihi: 11.3.2017 20:50
Rıdvan Dilmen: Galatasaray'da yatan oyuncular piyasaya çıkıyor
Rıdvan Dilmen: Galatasaray'da yatan oyuncular piyasaya çıkıyor

Sabah Spor yazarı , - karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.

Usta yorumcu , - karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.

Dilmen şunları söyledi:

"1-0 geriye düşmesine rağmen Galatasaray'ın yüksek temposu, coşkusu Galatasaraylıları mutlu etmiştir.

Podolski'nin attığı gol, klasik bir Podolski golü. Solak olmasına rağmen her iki taraftan da aynı şekilde atabiliyor.

Galatasaray'da yatan oyuncular piyasaya çıkıyor. Tudor geldikten sonra, sakatlıklar gelecektir diyorduk. Muhtemelen Galatasaraylı oyuncuların antrenman tempoları çok ama çok arttı."

BENZER HABERLER