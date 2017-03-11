Rıdvan Dilmen: Galatasaray'da yatan oyuncular piyasaya çıkıyor

Sabah Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.



Dilmen şunları söyledi:



"1-0 geriye düşmesine rağmen Galatasaray'ın yüksek temposu, coşkusu Galatasaraylıları mutlu etmiştir.



Podolski'nin attığı gol, klasik bir Podolski golü. Solak olmasına rağmen her iki taraftan da aynı şekilde atabiliyor.



Galatasaray'da yatan oyuncular piyasaya çıkıyor. Tudor geldikten sonra, sakatlıklar gelecektir diyorduk. Muhtemelen Galatasaraylı oyuncuların antrenman tempoları çok ama çok arttı."