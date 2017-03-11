Yasin Öztekin Galatasaray'dan ayrılıyor

Menajerini değiştiren ve Ahmet Bulut'la anlaşan Yasin Öztekin, İspanya yolunda.

Tecrübeli oyuncunun, ücretine zam yapılmaması halinde Emre Çolak gibi İspanya'ya transfer olacağı iddia edildi. Ahmet Bulut'un şimdiden Yasin'e İspanya'da kulüp arayışına başladığı bildirildi. Çolak da Deportivo'ya gitmişti.

ZAM İSTEĞİ GERİ ÇEVRİLDİ

Etkili futboluna karşın yönetimden istediği zammı koparamayan Yasin'e menajeri Ahmet Bulut'un "Hakkını alacağım" dediği ve vakit kaybeden, yönetimle temas kurduğu öğrenildi. Yasin, 1.1 milyon euro'luk ücretinin 2 milyon euro'ya çıkarılmasını istiyor..