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Ahmet Çakar: 'Cehalet mi desem, dangalaklık mı desem...'

  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 09:34 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 09:40
Ahmet Çakar: 'Cehalet mi desem, dangalaklık mı desem...'
Ahmet Çakar: 'Cehalet mi desem, dangalaklık mı desem...'

Sabah Spor'un usta kalemlerinden Ahmet Çakar, Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.

Galatasaray, iki haftadır son dakikalarda üçer puan aldı. Bu Galatasaray'ın şansı mı, yoksa kötü oyunu neticesinde son dakikalara taşınan beraberlikler mi, bunu Tudor'un çok iyi araştırması lazım. Mesela ilk yarı mükemmel bir Galatasaray vardı. Daha ilk dakikada yenik duruma düşmelerine rağmen, ilerleyen dakikalarda önce beraberliği ve devrenin son anlarında da Podolski'nin o kendine özgü muhteşem vuruşuyla galibiyeti bulmaları çok önemliydi.