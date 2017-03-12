Başakşehir zirvenin peşinde...

Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir, ligin 24. haftasında karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı konuk takım Başakşehir 3-0 kazandı.

Başakşehir'in gollerini 15. dakikada Yalçın Ayhan, 55. dakikada Adebayor ve 90+3. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Bu sonuçla Konyaspor 32 puanda kaldı. Başakşehir ise 52 puana yükseldi ve zirvedeki Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. Ligde gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Karabükspor'u konuk edecek.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Volkan Narinç

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 61 Fofana), Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson, Hadziahmetovic, Meha (Dk. 61 Ömer Ali Şahiner), Bajic (Dk. 79 Halil İbrahim Sönmez), Rangelov

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu (Dk. 82 Attamah), Visca, Mossoro (Dk. 86 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder, Adebayor (Dk. 71 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 15 Yalçın Ayhan, Dk. 54 Adebayor, Dk. 90+3 Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 8 Mahmut Tekdemir, Dk. 52 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 51 Ali Turan, Dk. 52 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Mehmet Uslu'nun soldan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

30. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Rangelov'un soldan ortasında, kaleye sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Bajic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

43. dakikada Meha'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında topla buluşan Ali Çamdalı'nın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Medipol Başakşehirli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağdan ortasında, ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Adebayor'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

77. dakikada Visca'nın pasıyla ceza yayına yakın bir noktadan topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+3. dakikada Medipol Başakşehir Cengiz Ünder ile farkı 3'e çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Medipol Başakşehir karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.