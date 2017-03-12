Colin Kazım'dan Hollanda'ya tepki!

Milli futbolcu Colin Kazım, Hollanda'nın skandal kararını sosyal medya hesabından protesto etti.
Futbol hayatını Brezilya'nın Corinthians takımında sürdüren milli futbolcumuz Colin Kazım Richards, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla Hollanda'nın faşist uygulamasına tepki gösterdi.
Colin Kazım, Hollanda'nın skandal uygulamalarını Twitter üzerinden protesto ederken Rotterdam'da, A Haber'e konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun olduğu ekran görüntüsünü paylaştı ve tweetinde Türk bayrakları kullandı.