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İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...

VOLKAN DEMİR
  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 10:05
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3-2 kazanılan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, sarı-lacivertli kulüpteki geleceği ile ilgili kararını yönetime ilettiğini belirterek, "Bunu onların kamuoyu ile paylaşması daha doğru olur" ifadesini kullanmıştı. Hollandalı hocanın yaptığı bu açıklamaların perde arkasını SABAH araladı: Dick Advocaat yöneticilerle yaptığı görüşmede, "1 yıllık sözleşme teklifi konusunda kararı size bırakıyorum. Eğer isterseniz, devam ederim" diyerek topu üzerinden attı.