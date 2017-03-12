İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3-2 kazanılan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, sarı-lacivertli kulüpteki geleceği ile ilgili kararını yönetime ilettiğini belirterek, "Bunu onların kamuoyu ile paylaşması daha doğru olur" ifadesini kullanmıştı. Hollandalı hocanın yaptığı bu açıklamaların perde arkasını SABAH araladı: Dick Advocaat yöneticilerle yaptığı görüşmede, "1 yıllık sözleşme teklifi konusunda kararı size bırakıyorum. Eğer isterseniz, devam ederim" diyerek topu üzerinden attı.