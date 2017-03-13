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Akhisar Belediyespor - (CANLI)

  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 20:05 Güncelleme Tarihi: 13.3.2017 21:22
Akhisar Belediyespor - Trabzonspor (CANLI)
Akhisar Belediyespor - Trabzonspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında , deplasmanda Akhisar Belediyespor'la karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, 59. dakikada Ndoye'nin golü ile skoru eşitledi.

AKHİSAR-TRABZONSPOR: 1-1

GOL: SOKOL CİKALLESHİ
GOL: NDOYE

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan , Akhisar Belediyespor'a konuk oluyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadele saat 20.00'de başladı..

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Maça ev sahibi Akhisar başladı.

3. dakika: Trabzonspor atağında Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, kaleci Bora gole izin vermedi.

6. dakika: Trabzonspor atağında rakibinden sıyrılan Castillo ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

7. dakika: Akhisar gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olcan'ın vuruşunda kaleci Onur golü önledi.

GOOOOOL 11. dakika: Akhisar öne geçti. Olcan sol kanattan kale sahası önüne ortasını yaptı, Cikalleshi kafayla direk dibinden topu ağlara gönderdi. 1-0

15. dakika: Trabzonspor atağında Olcan yaklaşık 30 metreden vuruşunu yaptı, kaleci Onur iki hamlede topu kontrol etti.

20. dakika: Trabzonspor atağında Onazi'nin savunmanın arkasına pasında Rodellega ofsayta yakalandı.

24. dakika: Akhisar Belediyespor atağında Lopes sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.

27. dakika: Trabzonspor atağında Medjani ceza sahası içine gelen topa kafayı vurdu ama top auta çıktı.

33. dakika: Bu dakikalarda tempo biraz düştü. Akhisar'ın 1-0 üstünlüğü sürüyor.

41. dakika: Akhisar Belediyespor atağında Olcan ceza sahası dışından kaleye vurdu ama top auta çıktı.

İlk yarı Akhisar'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Trabzonspor başladı.

49. dakika: Trabzonspor atağında Castillo topla ceza sahası içine girdi ama savunma topu uzaklaştırdı.

54. dakika: Trabzonspor'da Olcay sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.

57. dakika: Eşitlik golü geldi. NDoye ceza sahası içinde topla buluştu, dönerek önünü boşalttı bekletmeden kaleye vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-1

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