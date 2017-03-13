Arda Turan: "Bana küfür ettirecekseniz..."

Arda Turan hakkında çıkan bir habere sert ifadelerle yanı verdi.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Arda Turan, hakkında çıkan bir habere instagram hesabından sert tepki gösterdi.

Milli futbolcu, Hürriyet gazetesinde yer alan 'Arda Turan'ın mal varlığı dudak uçuklattı' başlıklı haberi instagramından paylaştı ve şu sözleri kullandı:

"Aklıma gelmişken şu bilmediğim malların tapularını gönderin de haberimiz olsun. Saygısızlığın sonu yok. Rica ediyorum edep. Bana küfür ettirecekseniz ben size bir sürü malzeme veriyorum..."

Haberde Arda Turan'ın Londra ve İstanbul'da sahibi olduğu iddia edilen malvarlıkları ve maddi değerlerine yer verilmişti.