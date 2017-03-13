Eduard Sobol'dan Beşiktaş'a transfer mesajı

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan ancak kadrosuna katamadığı Eduard Sobol, siyah beyazlı takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kariyerini Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında sürdüren 21 yaşındaki sol bek Eduard Sobol, Beşiktaş'tan aldığı teklif ve yaşananlara dair açıklamalar bulundu.

Ukraynalı oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan teklif aldığı dönemde tatilde olduğun belirtti ve, "Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeme sebebim prensip gereğiydi. Orası için hazır değildim. Teklif geldiği zaman tatildeydim ve Türkiye'de lig başlayalı 3 ya da 4 gün olmuştu. Herhangi bir hazırlık yapmadan takıma katılmak bana mantıksız geldi" ifadelerini kullandı.

YAZIN TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNEBİLİRİM

Başarılı defans oyuncusu muhabirin, "Yani tatil yapıp sahilde uzanmak için, Beşiktaş'a transfer olmadın?" şeklindeki imalı sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Hayır, bu durum tatille alakalı değildi. Beşiktaş zaten resmi maçlara başlamıştı. Ben takıma doğrudan girebilecek kondüsyona sahip değildim. Sadece oraya değil hiçbir yere gitmem doğru olmazdı. Eğer yazın bir kez daha teklif yaparlarsa, o zaman düşünebilirim"

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler