Hollanda bu sözlerden kendine ders çıkar!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya ve vatandaşlarımıza Hollanda’da yapılan çirkin saldırılar ve zorbaca tavır büyük tepki çekmeye devam ediyor. Oysa ülkemizde yaşayan dünyaca ünlü sporcular, Türkiye’nin misafirperverliğini öve öve bitiremiyor...

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı De Jong, Yolanthe&Sneijder çifti, F.Bahçeli Lens, Beşiktaş'ın eski Alman yıldızı Gomez, F.Bahçe'nin ABD'li voleybolcusu Harmotto... Ülkeleri Türkiye'ye karşı çirkin tavırlar takınırken onlar ülkemizde yaşamaktan ve Türkiye'nin güzelliklerini anlatmaktan vazgeçmediler. İşte Batılı devlet adamlarının ders almaları gereken sporcu açıklamalarından sadece bir kaçı...



Wesley Sneijder (Galatasaraylı futbolcu, 4 Şubat 2017 / Hollandalılar, terör olaylarını sorduğunda)

Türkiye'de son dönemde yaşanan olaylara karşın hayat mükemmel... Eğer korku içinde yaşarsanız her şeyi daha zor hale getirebilirsiniz. Biz hayata pozitif bakıyoruz. Türkiye'de çok güzel bir hayatımız var. Tek sorunumuz trafik! (gülüyor) Türkiye'deki insanlar çok sıcak ve içten, onları seviyoruz.



Yolanthe Cabau (Sneijder'in eşi, Hollandalı aktris / 31 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası)

Sen bir başkasın İstanbul'um. Seni çok seviyorum! Türkiye bizim evimiz.



Mario Gomez (Beşiktaş'ın eski futbolcusu, 5 Ocak 2016 / Neden Türkiye'yi gittiği sorulduğunda)

Daha önce Türkiye'de bulunmayan insanlarla konuşurken bana 'Sen çıldırdın mı? Floransa'dan İstanbul'a giderek iki sınıf aşağı iniyorsun' dediler. Ama hiç birinin Türkiye'den haberi yoktu. Buraya daha önce gelen insanlar 'Teklif aldıysan derhal değerlendir. Hayatının en güzel yıllarını geçireceksin' deyince kararımı verdim ve görüyorum ki çok doğru yapmışım.



Jeremain Lens (Fenerbahçeli futbolcu, 5 Mart 2017 / Babasının cenaze töreni dönüşünde)

Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Babamı kaybettiğimde herkes bana mesaj attı. Beşiktaşlı taraftarlar dahi mesaj attılar. Uzun zamandır burada olan biri değilim ama bu yaşananlar benim Fenerbahçe taraftarıyla ve Türk insanıyla olan ilişkimin harika olduğunu gösteriyor.



Nigel de Jong (Galatasaraylı futbolcu, 11 Aralık 2016 / Terör olayları sonrası açıklaması)

Ailem Hollanda'da, herkes biraz endişelenmişti tabii ki. Ancak bu sadece Türkiye'de olmuyor, her yerde olabilir. Hayattan keyif almamız lazım, hayat çok kısa. Ne zaman, ne olacağı belli değil. Korkmanın anlamsız olacağını söyledim. Bu tip saldırıların hedefi korkutmak. Korkmanın bir yararı olmayacağını söyledim aileme...



Dirk Kuyt (Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, 4 Mayıs 2015 / Türkiye'den ayrılırken)

Hem ben hem ailem Türkiye'yi çok seviyoruz. Ben burada farklı bir kültür, başka bir gelenek, farklı insanlar tanıma şansı buldum. Aynı zamanda çok sayıda güzel arkadaşlıklar kurdum. Umarım bir gün Türkiye'ye geri döneceğim.



Christa Harmotto (ABD Voleybol Milli Takımı Kaptanı, Fenerbahçe'nin eski sporcusu, 6 Nisan 2016 / ABD'lilerin Türkiye'ye bakışı sorulduğunda)

Türkiye'yi sadece haberlerden izleyenler yanlış tanıyorlar, televizyondaki gerçek Türkiye değil... Burada beni annem ve eşim ziyaret etti. Türkiye'yi ziyaret ettikten sonraki fikirleri, gelmeden öncekiyle olumlu anlamda çok değişti.







BAKAN KILIÇ, BERLİN'DEN SESLENDİ

Berlin'de yaşayan Türklerle dün buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, "Hollanda, uluslararası ilişkiler ile ilgili skandal bir karara imza attı. Bugün kara bir gün olarak hatırlanacak" diyerek Hollanda'daki vahşi saldırının fotoğraflarını twitter hesabından paylaştı



GÖKÇEK: AVRUPA'YA KAMPA GİTMEYİN

Osmanlıspor Kurucu Başkanı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gökçek, Süper Lig'de yer alan takımlara Avrupa ülkelerinde kamp yapmama çağrısında bulundu. Gökçek, son dönemde Avrupa'da ortaya çıkan Türkiye düşmanlığının Hollanda'nın yaptığı gayrı demokratik uygulamalarıyla tavan yaptığını belirterek, "Kulüp başkanlarımızın ve teknik direktörlerimizin sezon başı kampları için başta Hollanda ve Avusturya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini tercih etmemelerini ve bu ülkelere karşı futbol ailesi olarak ortak bir tavır sergilemelerini rica ediyorum. Gün birlik günü, gün tüm dünyaya kenetlenerek, dik bir duruş sergileme günüdür" ifadelerini kullandı.