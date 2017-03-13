Yazarlar Beşiktaş-Kayserispor maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında lider Beşiktaş sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı yorumladı

Metin TEKİN: Güneş'in yanlışı yok



Beşiktaş ilk yarı oyuna bir türlü hükmedemedi. Kadro tercihi ve oyun planı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Beşiktaş için dünkü 11, zorunluklarla oluşmuş bir tercihti. Çünkü cezalı oyuncuları vardı. Quaresma ve Gökhan Gönül'ün yokluğunda kenar oyuncusuz oynadı. Bu Beşiktaş için hiç de kolay olmadı. Aboubakar, Talisca ve Babel üçlüsü dün sahada yerleşim anlamında büyük sıkıntılar yaşadı. Güneş'in kadro ve oyun açısından 'şunu yanlış yaptı' diyeceğimiz bir anı yoktu. Doğru olan bir şey vardı o da Kayserispor'un gösterdiği direnç ve cesaretli oyun. Yani bu puan kaybı Beşiktaş'ı eksiğinden çok Kayseri'nin artıları yüzünden geldi.



Gökhan ve Quaresma'nın yokluğunu Beşiktaş çok aradı mı?

Beşiktaş bu iki oyuncunun eksikliğini büyük ölçüde hissetti. Oynama devamlılığı olamayan Beck'in performansı ve Aboubakar'ın kenar oyuncu karakteri, Beşiktaş için dün büyük eksiydi. Burada başrol olması beklenen Oğuzhan'ın da haftalardır süren etkisiz oyunu, puan kaybında belirleyici etkenler arasındaydı.



Beşiktaş sakatlanan Marcelo'yu çok arar mı?

Artık bu puan kaybının ardından Beşiktaş adına 'çözülmeler gelecek mi?' sorusunun cevabına bakmak lazım. Bu sorunun cevabında da Marcelo önemli bir yer tutar. Beşiktaş, stoper bakımından çok yetersiz bir takım. Yani alternatif yok. Bu konuda ciddi sonuçlar yaşanabilir. Antalya deplasmanı Beşiktaş için çok çok önemli olacaktır şampiyonluk yarışı için.



Sergen Yalçın, F.Bahçe ve G.Saray'dan sonra Beşiktaş'tan da puan aldı. Yalçın'ın performansını nasıl buluyorsunuz?

Sergen Yalçın, çok önemli bir teknik adam performansı çiziyor. Sadece aldığı sonuçlar değil, oyun üzerinden değerlendirdiğimizde bu onun adına çok sevindirici. Teknik adamlığına bakışında ve devamlılığında zaman zaman eksikleri oldu ama umuyorum ve diliyorum ki bu teknik adam devamlılığı çok daha sağlam oturacaktır. Bugün baktığımızda F.Bahçe, G.Saray'ı devirip, Beşiktaş'tan 1 puan almak her babayiğidin harcı değil.