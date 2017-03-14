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Ahmet Çakar'dan Hollanda'ya büyük tepki

  • Giriş Tarihi: 14.3.2017 10:46 Güncelleme Tarihi: 14.3.2017 10:54
Ahmet Çakar'dan Hollanda'ya büyük tepki
Ahmet Çakar'dan Hollanda'ya büyük tepki

Bu ülkenin yıldızlarını biz el üstünde tutup, pamuklara sararken Hollanda'nın bu ahlaksızlığını bir spor adamı ve bir vatandaş olarak nasıl yorumluyorsunuz?

Hollanda halkı ile Türk halkı arasında hiçbir problem yok. Her yaz onbinlerce Hollandalı sahillerimizde tatildedir. El üstünde tutulurlar. Üstelik yüzlerce Hollandalı mülk almış yine güney illerimizde ikamet etmekte. Buna karşılık bizim de yüzbinlerce insanımız Hollanda'da yaşıyor ve ekmek yiyorlar. Futbol takımlarımızın büyük yıldızları Hollandalı, Hollanda takımlarında özellikle alt liglerde oynayan yine düzinelerce Türk var.