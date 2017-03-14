Akhisar Belediyespor - Trabzonspor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Akhisar Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan bordo-mavililer ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada ve 83. dakikada N'Doye, 77. dakikada penaltıdan Uğur Demirok kaydetti. Akhisar Belediyespor'un tek gollünü ise 11. dakikada Cikalleshi attı.



Trabzonspor bu galibiyetle puanını 38'e çıkarırken, Akhisar Belediyespor 27 puanda kaldı.



Bordo-mavili ekip gelecek hafta ligde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Akhisar Belediyespor ise gelecek hafta Adanaspor ile karşılaşacak.

Maça ev sahibi Akhisar başladı.



3. dakika: Trabzonspor atağında Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, kaleci Bora gole izin vermedi.



6. dakika: Trabzonspor atağında rakibinden sıyrılan Castillo ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.



7. dakika: Akhisar gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olcan'ın vuruşunda kaleci Onur golü önledi.



11. dakika: Akhisar öne geçti. Olcan sol kanattan kale sahası önüne ortasını yaptı, Cikalleshi kafayla direk dibinden topu ağlara gönderdi. 1-0





15. dakika: Trabzonspor atağında Olcan yaklaşık 30 metreden vuruşunu yaptı, kaleci Onur iki hamlede topu kontrol etti.



20. dakika: Trabzonspor atağında Onazi'nin savunmanın arkasına pasında Rodellega ofsayta yakalandı.



24. dakika: Akhisar Belediyespor atağında Lopes sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.



27. dakika: Trabzonspor atağında Medjani ceza sahası içine gelen topa kafayı vurdu ama top auta çıktı.



33. dakika: Bu dakikalarda tempo biraz düştü. Akhisar'ın 1-0 üstünlüğü sürüyor.





41. dakika: Akhisar Belediyespor atağında Olcan ceza sahası dışından kaleye vurdu ama top auta çıktı.



İlk yarı Akhisar'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya Trabzonspor başladı.



49. dakika: Trabzonspor atağında Castillo topla ceza sahası içine girdi ama savunma topu uzaklaştırdı.



54. dakika: Trabzonspor'da Olcay sağ kanattan korner kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama savunma topu uzaklaştırdı.



57. dakika: Eşitlik golü geldi. NDoye ceza sahası içinde topla buluştu, dönerek önünü boşalttı bekletmeden kaleye vurdu ve top ağlarla buluştu. 1-1

61. dakika: Akhisar atağında Özer savunmanın arkasına uzun bir pas attı, top doğrudan kaleciye de kadar gitti.



66. dakika: Trabzonspor atağında Hugo Rodallega ceza sahası içine gelen topa kafayı vurdu ama top üstten auta çıktı.



75. dakika: Trabzonspor, Rodellega'nın ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Uğur, direk dibinden topu ağlara gönderdi. 1-2

80. dakika: Trabzonspor atağında Okay ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.



83. dakika: Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Olcay'ın pasında Ndoye ceza sahasın içinde gelişine vurdu ve topu ağalara gönderid. 1-3



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekip, geçen haftaki ilk 11'inde 4 değişiklik yaparken, bordo-mavililerde ise Kardemir Karabükspor maçının kadrosu değişmedi.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, geçen hafta 2-0 kaybettikleri Gençlerbirliği maçından farklı 4 isimle müsabakaya başladı.

Cezalı Mustafa Yumlu'nun yanı sıra Ömer Bayram, Sissoko ile Vaz Te'nin yerine Samardzic, Kadir Keleş, Custodio ve Cikalleshi forma şansı buldu. Yeşil-siyahlı takımda daha önce Trabzonspor'da forma giyen Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Caner Osmanpaşa ve Kadir Keleş, eski takımına karşı mücadele etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise geçen hafta 1-0 galip tamamladıkları Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi. Ara transfer döneminde Akhisar Belediyespor'dan alınan Hugo Rodallega ile daha önce Ege temsilcisinde forma giyen Uğur Demirok, yeşil-siyahlı takıma rakip oldu. Rodallega, maçtan önce yeşil-siyahlı taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı.

TRABZONSPORLU OYUNCULARIN ÖNEMLİ MİSAFİRİ

Trabzonsporlu futbolcular, müsabakadan önce kamp yaptıkları otelde Bursa'da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki Gökdeniz Şahin'le bir araya geldi.

Gökdeniz Şahin'e, forma ve kaşkol hediye edilirken, takım kaptanı Onur Recep Kıvrak ile Rodallega ve N'Doye, Akhisar Belediyespor maçında giyecekleri formaları Gökdeniz'e vereceklerini söyledikleri bildirildi.

Gökdeniz Şahin, müsabakayı tribünden takip etti.