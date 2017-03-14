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Eren Derdiyok çukura düşmüş!

  • Giriş Tarihi: 14.3.2017 10:17 Güncelleme Tarihi: 14.3.2017 10:21
Eren Derdiyok çukura düşmüş!
Eren Derdiyok çukura düşmüş!

Galatasaraylı golcü Eren Derdiyok ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı...