Fatih Terim'in ortalığı karıştıran röportajı!

Fatih Terim'in İtalyan medyasında yer alan bir röportajı, Türkiye'de ortalığı karıştırdı. İşte o açıklamalarda ve detaylar...

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in İtalyan medyasına verdiği bir röportaj ortalığı karıştırdı.

Terim'in İtalyanların ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Roma için, "Spalletti, Roma'ya modern bir futbol oynatıyor. Umarım Avrupa Ligi'ni de kazanırlar" ifadelerine yer verildi.

TERİM'DEN YALANLAMA GECİKMEDİ

Beşiktaş camiasından tepki çeken bu sözlerin ardından Fatih Terim, BJK TV'ye bağlanarak sözlerinin gazeteye doğru bir şekilde aktarılmadığını söyledi. Terim, "Beşiktaş seyircisi beni iyi tanır, duygularımı da iyi bilir. Ben bunu İtalya Ligi için söyledim. La Gazzetta büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde bir düzeltme yayınlanayacaktır. Umarım finali Beşiktaş ile Roma oynar, Beşiktaş alır. Ben söylesem, söyledim derim, ister TT olsun, ne olursa olsun." şeklinde konuştu.