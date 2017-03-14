Kız arkadaşını öldürdü, köpeklere yedirdi! Şimdi ise...

Kız arkadaşını öldürüp, köpeklerine yediren kaleci Bruno, 7 yıllık hapisten sonra Brezilya 2. Ligi'nden Boa Esporte takımına transfer oldu.

Brezilya'da gündemi sarsan ve kamuoyunun büyük tepkisini çeken bir transfer gerçekleşti... Geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olan Bruno Fernandes de Souza isimli 32 yaşındaki kaleci, ikinci lig takımlarından Boa Esporte'ye transfer oldu. Ancak bu transfer özellikle kadın örgütleri tarafından ciddi bir şekilde protesto edildi.

KADIN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN BÜYÜK TEPKİ

Protestonun sebebi, Bruno'nun 7 yıl önce kız arkadaşını 'canice' öldürmesiydi. Kız arkadaşını önce öldüren ardından da etlerini köpeklerine yediren Bruno, 22 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 7 yılın ardından serbest bırakılmıştı.

Brezilya 2. Lig takımlarından Boa Esporte'ye transfer olan Bruno'yu kadın örgütleri protesto etmiş, oyuncunun yeniden futbol sahalarına dönmesi de büyük tepki çekmişti.

SPONSORLAR ANLAŞMALARINI İPTAL ETTİ

Transferin ardından Boa Esporte'nin sponsorluğunda bulunan üç firma, sözleşmelerini iptal ettiklerini duyurdu. Buna rağmen kulüp, kalecinin yeniden topluma kazandırılması gerektiğini savundu ve ona rehabilitasyon hizmeti de vereceklerini açıkladı.

AC MILAN'A TRANSFER OLACAKTI

Cinayet öncesi ülkenin önemli kalecileri arasında yer alan Bruno Fernandes, cezaevine girmeden önce Flamengo takımında forma giyiyordu ve AC Milan'la transfer görüşmesi halindeydi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler