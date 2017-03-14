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: Yönetimi beni kandırdı!

FOTOMAÇ
  • Giriş Tarihi: 14.3.2017 08:52 Güncelleme Tarihi: 14.3.2017 09:13
Kjaer: Fenerbahçe Yönetimi beni kandırdı!
Kjaer: Fenerbahçe Yönetimi beni kandırdı!

Fenerbahçe'nin lafını esirgemeyen yıldızı Simon Kjaer, bu kez yönetimi hedef aldı.

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