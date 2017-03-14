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Kjaer
:
Fenerbahçe
Yönetimi beni kandırdı!
FOTOMAÇ
Giriş Tarihi:
14.3.2017
08:52
Güncelleme Tarihi:
14.3.2017
09:13
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Kjaer: Fenerbahçe Yönetimi beni kandırdı!
Kjaer: Fenerbahçe Yönetimi beni kandırdı!
Fenerbahçe'nin lafını esirgemeyen yıldızı
Simon Kjaer
, bu kez yönetimi hedef aldı.
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