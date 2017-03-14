Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile sözleşmelerinin devam ettiğini ve hiçbir şekilde teknik direktör arayışlarının bulunmadığını açıkladı.

Konyaspor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, "Dün yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Aykut Kocaman ile 31.05.2018'e kadar sözleşmesi bulunan Atiker Konyaspor Kulübü olarak hiçbir şekilde teknik direktör arayışımız bulunmamaktadır. Bu noktada, hiçbir kişi ya da kurumla herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Büyük taraftarımızın cuma günü yapılacak olan önemli bir müsabaka öncesinde bu tür haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.