Arda Çin yolcusu

Katalan medyası; Barcelona’nın beklentilerini karşılamadığını iddia ettiği milli yıldızın, Çin’den gelen cazip tekliflere ‘Evet’ diyeceğini öne sürdü

Barcelona'nın yıldızlarından Arda Turan'ın sezon sonu takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. 'Esports Cope' adlı radyo programının gündeme getirdiği, "Arda'nın Çin'den gelen teklifleri ciddi şekilde değerlendirdiği" iddiası, Katalan spor gazetelerinde geniş yer buldu. El Mundo Deportivo, "Arda'nın devamlılık sorunu var. Bu zamana kadar düşünmediği Çin Süper Ligi fırsatını artık kaçırmayabilir" yorumunu yaptı. Arda'nın Çin'den gelen iki teklife sıcak bakmaya başladığını yazan Sport gazetesi de, "Bu sezon 29 maçta 13 gol, 7 asistlik istatistiğiyle kariyerinin en iyi dönemini geçirse de bu Barcelona'nın taleplerini karşılamıyor. Ekonomik yönden cazip olan Çin Ligi'ni artık daha ciddi düşünüyor" ifadelerini kullandı.