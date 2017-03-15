Şenol Güneş: "Güzel bir oyun ve iyi bir skor almak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Beşiktaş, Olympiakos'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Marcelo'nun antrenmana çıkacağını belirterek, çeyrek final heyecanının bütün takımın üzerine olduğunu söyledi. Güneş, "Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde yarın oynayacağımız maçta güzel bir oyun ve iyi bir skor almak istiyoruz" dedi.



"BU MAÇIN SONUCU HER ŞEYİ BELİRLER"

Deneyimli çalıştırıcı, kendi sahalarında güzel bir oyun ve iyi bir skor almak istediklerini belirterek, "Çeyrek final için bu adımı atmak zorundayız. Bu maçın sonucu her şeyi belirler. Oradaki sonuç iyi ama yeterli değil. Yarın kazanmak istiyoruz. Galibiyetle turu geçmek bizi sevindirir. Çeyrek final heyecanı herkeste var. Bu sorumluluğu taşıyoruz. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Güçlü bir takım Olympiakos. Deplasmanda daha iyi oynayan bir takım. Gönlümüz turu geçip Nisan ve Mayıs'ta da UEFA'yı görmek istiyoruz. Tolgay cezalı. Marcelo ve Babel'in durumları bugün ve yarın bakıp karar vereceğiz" diye konuştu.