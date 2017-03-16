Camianın % 70'i Kocaman'ı istiyor

SABAH yazarı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’de yaşanan “Yeni teknik direktör kim olmalı” tartışmasında, taraftarın nabzını tuttu

"Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilmeyen birini takımın başına getirmek doğru değil. Aykut Kocaman, bu dinamikleri biliyor"

"Taraftarın yüzde 70'i Aykut Kocaman'ı istiyor, yüzde 30'u ise oynattığı oyundan dolayı istemiyor. Ben yüzde 70'in içindeyim"



SABAH yazarı Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Futbolun Zirvesi programında değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, "F.Bahçe, Kocaman'la anlaştı" haberlerinden, Ersun Yanal'la çıkışa çeken Trabzon'a, son dakikalarda galip gelen Galatasaray'a ve Beşiktaş ile Başakşehir arasında iyice hararetlenen şampiyonluk yarışına kadar pek çok konu hakkında çarpıcı yorumlar yaptı:







AYKUT KOCAMAN

Fenerbahçe camiasının yüzde 70'i Aykut Kocaman'ı istiyor. 'Kocaman'ın avantajları ne' diye sorarsanız, çok değerli bir teknik adam ve kişilikli bir isim. Fenerbahçe'yi ve kulübün dinamiklerini iyi biliyor. Fenerbahçe'nin risk alıp kulübün dinamiklerini bilmeyen birini takımın başına getirmesi doğru değildir. Fenerbahçe taraftarının yüzde 70'i Aykut Kocaman'ı istiyor, yüzde 30'u ise oynattığı oyundan dolayı istemiyor. Ben yüzde 70'in içindeyim.



ABDULLAH AVCI

Milli Takım çalıştırma şansı yakaladı ama turnuvada elemelerin bitmesine 4 maç kala baskılar yüzünden ayrılmak zorunda kaldı. Abdullah Avcı, Türkiye'de hak ettiği değeri görmedi. Mutlaka büyük bir takım çalıştırmalı. Mütevazı biri, kimseyi kırmak istemez. Büyük takımlarda oynayan oyuncuları almak risktir. Bunları yönetmek de kolay değildir. Muazzam bir performans ve takımı her gün iyiye gidiyor. Yani Başakşehir tam bir antrenör takımı.







SERGEN YALÇIN

Daha yolun yarısında bile değil, yolun çok başında. Sergen Yalçın'ın en büyük avantajı büyük bir oyuncu ve toplum tarafından çok sevilen bir insan olmasıdır. Dört büyüklerde oynayan nadir futbolculardandır. Ama sonuçta Beşiktaşlıdır. Sergen Yalçın'ın avantajı bol kredisi olan birisi olmasıdır. İyi bir insandır. Ama Sergen, teknik direktör olarak çok zayıftır. Onun mesafesi daha çok. Çok başarılı gidiyor ama başarıda istikrar önemlidir. O yüzden kendini taktiksel anlamda yetiştirmelidir.



IGOR TUDOR

Ben en başından beri; 'İgor Tudor iyi bir sezon başı antrenörüdür' diyorum. İyi bir teknik direktör olma yolundadır. Bu antrenman temposu ve disipliniyle sezon başında Galatasaray'ı alırsa işler farklı olur. Sneijder'i, Podolski'yi, Selçuk'u veya genç bir oyuncuyu yönetmek kolay değildir. Tudor'da kendi gençliğimi görüyorum. 5 yıl sonra otobüse almamazlık, Bruma'yı götürmemezlik yapmaz. Disiplini bu şekilde sağlamak istiyor. Disiplin sağlamak önemlidir ama büyük oyuncuyla çalışırken, onları yönetebilmek önemli. Sezon sonuna daha çok var. Beşiktaş şampiyon olmazsa Şenol Hoca bile tartışılır. Tudor'un Galatasaray'daki geleceği için de sezon sonunu beklemek gerekir.



TAKIM KAPTANLIĞI ÇOK UCUZLADI

Kaptan hocanın sahadaki yardımcısı demektir



Galatasaray, son iki maçta 4 puanı, 90 artılarda duran top golleriyle aldı. Futbolda hiçbir şey tesadüf değildir. Bu kadar duran top kazanıyorsa, demek rakip sahaya gitmiş. Sneijder ve Podolski varken Selçuk'un son dakikada 'Çekilin o topu ben kullanacağım' demesi ve sorumluluk alması önemlidir. Kaptan takımın lideridir. Türkiye'de takım kaptanlığı çok ucuzladı. Bakıyorsunuz takımlara bir sürü adam kaptan. Kaptanlar cezalıysa daha 7 aylık futbolculara kadar kaptanlık bandı geliyor. Kıdem önemlidir ama liderlik niteliği olan kaptanlık yapar. Kaptan demek, teknik direktörün yardımcısı ve 24 kişilik kadronun sahadaki lideri demektir. Yazıtura ile olmaz o işler. Selçuk'ta kaptanlık niteliği var.







BAŞAKŞEHİR'İN ŞANSI YÜZDE 10

Beşiktaş Olympiakos'u eler ve çeyrek finale çıkar



Beşiktaş-Kays erispor maçı çok keyifliydi. Başarısız dediğin Beşiktaş'ın ölüsü 2-2'yi yakaladı. Zaten bu sezon aldığı beraberliklerden 3'ünde geriden geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe puanlar kaybedince, Beşiktaşlılar, "Bu sene şampiyon oluruz" diyorlardı. En yakın puanda olmasına rağmen Başakşehir'i kimse hesaplamıyordu. Sadece Beşiktaşlılar değil, biz yorumcular da hesaba katmıyorduk ama Başakşehir, "Öyle bakmayın" dedi. Başakşehir'in şampiyonluk şansını yüzde 10 olarak görüyorum. Beşiktaş'ta çok büyük sakatlıklar olmazsa şampiyonluk şansı yüzde 90… Beşiktaş şampiyonlukta Fenerbahçe ve Galatasaray ile çekişseydi o zaman 'yüzde 55 Beşiktaş, yüzde 45 Galatasaray veya Fenerbahçe' derdim. Beşiktaş, yüzde 70 Olympiakos'u eler ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkar. Fenerbahçe-Krasnodar maçında, 'yüzde 60 Fenerbahçe' demiştim, yanıldım. Ama bu saatten sonra Beşiktaş, turu geçer.







RODALLEGA'NIN GELİŞİ N'DOYE'YU CANLANDIRDI

Trabzonspor- Galatasaray maçında iğne atsan yere düşmez

Genel anlamda Ersun Yanal Türkiye'de kıymetli bir teknik direktördür. Gerekli övgüyü de hep almıştır. Bu övgülerin karşılığında, büyük takımlar ve A Milli Takım'da teknik direktörlük yapmıştır. Ankaragücü, Gençlerbirliği, Denizlispor ve Fenerbahçe'yi çalıştırmıştır. Üçüncü kez Trabzonspor'da... Daha ne yapacak? Real Madrid'e de giderse mutlu oluruz. Başarılı bir teknik adamdı, "dı" diyorum çünkü bırakmıştı. Son maçta Ersun Hoca'nın kulübedeki sevincini gördüm, işte Ersun Hoca bu. Konsantre olduğu zaman çok iyi bir teknik direktör. İkinci yarının lideri Trabzonspor'dur. Çok önemli bir başarı elde etti Trabzonspor. Rekabet başarı getirir. Rodallega'nın gelişi N'Doye'yu da canlandırdı. Sistem de değiştirebiliyorsunuz. Trabzon takımı ritmini buldu. Bu hafta G.Saray maçında iğne atsan yere düşmez. Türkiye'de başarı seyirciyi tribüne getiriyor… Trabzonspor sadece ligin değil, kendi kaderini de belirleyecek durumda.