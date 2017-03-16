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Cenk attı, Vodafone Arena'da çaldı

İHA
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 23:03 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 23:54
Cenk attı, Vodafone Arena'da sirtaki çaldı
Cenk attı, Vodafone Arena'da sirtaki çaldı

karşısında oyuna girdikten 2 dakika sonra fileleri sarsarak 'ın 4. golüne imza atan , Vodafone Arena'yı da coşkuya boğdu. Yıldız oyuncunun golünden sonra statta çalındı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil olan ve 2 dakika sonra Talisca'nın pasını iyi değerlendirerek 'ın 4. golüne imza atan , tribünleri dolduran 41 bin Beşiktaşlıyı da adeta coşturdu. Yıldız golcünün golünün ardından stat hoparlörlerinden Yunanistan'a özgü bir müzik olan çalmaya başladı.

Maçın son düdüğüyle birlikte bir kez daha çalan sirtaki müziğiyle birlikte Beşiktaşlıların hepsi tribünlerde coşkuyla dans etti.

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