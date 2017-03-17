Avrupa Ligi kuraları çekildi! Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Peki Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? İşte yanıtı...

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuraları çekildi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı kura çekimi saat 15.00'te başladı. "Beşiktaş'ın rakibi kim olacak" sorusu bu kura çekimi ile yanıtını buldu. Beşiktaş, Fransa'nın Lyon takımı ile eşleşti.

Siyah beyazlı temsilcimiz, ilk maçı 13 Nisan'da deplasmanda, rövanşı ise 20 Nisan'da Vodafone Arena'da oynayacak.

Yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de Friends Arena'da yapılacak.

Avrupa Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Anderlecht (Belçika) - Manchester United (İngiltere)

Celta Vigo (İspanya) - Genk (Belçika)

Ajax (Hollanda) - Schalke 04 (Almanya)

Olympi·que Lyon (Fransa) - BEŞİKTAŞ (TÜRKİYE)