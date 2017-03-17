Başkan, Muharrem Usta'dan esprili Messi cevabı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, minik bir öğrencinin, 'Messi'yi alır mıyız?' sorusuna esprili bir dille, "Sen istersen alırız tabii" cevabını verdi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Kadir Özcan Tesisleri'nde Trabzonspor Gençlik Geliştirme Merkezi tarafından organize edilen 'Trabzonspor, Hayalim bordo-mavi' tiyatro etkinliğine katıldı. Minik öğrencileri kapıda karşılayan Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, onlarla tek tek selamlaştı. Bu sırada minik bir öğrencinin, 'Başkanım Messi'yi alır mıyız?' sorusuna, esprili bir yanıt vererek, 'Sen istersen alırız tabii' yanıtını verdi.





Daha sonra, tiyatro gösterisine geçildi. Minik öğrencilerle birlikte oturup, tiyatro gösterisini keyifle izleyen Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, daha sonra onlara hitap etti.



"BORDO-MAVİYLE DAHA BAŞARALI OLACAKSINIZ"

Tiyatro sahnelenirken çok heyecanlandığını belirten Usta, "Trabzonspor ve Trabzon şehri çok önemli bir şehirdir. Trabzonspor sizin itici gücünüzdür. Trabzonspor başaralı olduğunda sizler daha başaralı olacaksınız. Bordo-maviyle daha başaralı olacaksınız. Sizler bu ülkeyi şekillendirecek geleceğimizsiniz. O zaman bize şöyle bir görev düşüyor; Bu şehirde köyde ilkokulu okudum. Benim bir hayalim vardı. Futbolcu olmak değildi ama ben doktor olmak istiyordum. Sonra kulak-burun-boğaz doktoru olmak istiyordum onu da oldum. Sonra çok çalıştık. Gençler de çok çalışacak. Sonra hastaneler kurdum. Gel zaman git zaman Trabzonspor'a başkan oldum. Tiyatroyu izlerken çok duygulandım. Çünkü sizlere karşı bordo-mavi renklerden oluşan Trabzonspor Kulübü başkanı olarak büyük bir sorumluluk hissediyorum. Bu takımı birlikte yeniden o şampiyon olduğu günlere çevireceğiz. Sizlerden aldığımız güçlü kulübümüzü yeniden şampiyonluklara taşıyacağız. Sizlerin buna daha çok sahip çıkması için sokakta daha güzel göğsünüzü gere gere yürümeniz için Trabzonspor'a sizin de gelecekte büyük katkılar sağlamanız gerek" ifadelerini kullandı.



"TRABZON'DA BÜYÜK BİR ŞÖLEN VAR"

Yarın Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Usta, "Bizim yeni stadyumumuz 41 bin 461 kişilik. Biletlerin hepsi satıldı. Yarın Trabzon'da büyük bir şölen var ve güvendiğimiz bir takımımız var. Şehre dışarıdan gelen bir sürü taraftarımız gelecek. Trabzonspor bizim için sadece futbol kulübü değil, ekonomimize büyük bir destek. Trabzonspor futboldan daha öte bir kulüptür. Spor üzerinde gençlerimize önemli mesajlar vermek istiyoruz. Sporun güzelliklerini sergilemek istiyoruz" dedi.