Beşiktaş Avrupa'da finale uçuyor!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş 1-1'in rövanşına çıktı. Sahasında Olympiakos'u ağırlayan Beşiktaş rakibini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Olympiakos'u ağırladı.

1-1'in rövanşında Yunanistan temsilcisiyle karşılaşan Beşiktaş rakibini ezici bir oyunla 4-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Temsilcimiz maçın 50 dakikasını 10 kişi oynadı.

MAÇTAN DETAYLAR

BEŞİKTAŞ: 4

10' Aboubakar

22' Ryan Babel

40' Aboubakar (kırmızı kart)

75' Ryan Babel

84' Cenk Tosun



OLYMPIAKOS: 1

31' Elyounoussi

MAÇTAN NOTLAR

Gökhan Gönül ile Quaresma formalarına kavuştu

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı maçta sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer alamayan Gökhan Gönül ile Ricardo Quaresma, Olympiakos karşısında forma giydi.

Kayserispor mücadelesinde sağ bekte yer alan ve kritik hatalarıyla eleştirilen Andreas Beck, Olympiakos karşısında yedek soyundu. Güneş, Alman oyuncunun yerine Gökhan Gönül'ü görevlendirdi.

Quaresma ise her zaman olduğu gibi orta sahanın sağında görev yaptı.

Aboubakar forvette

Siyah-beyazlı takımda son maçlarda düşüş yaşayan Cenk Tosun da yedek kadroda bulundu.

Olympiakos ile oynanan ilk karşılaşmada hücum hattında yer alan ancak Kayserispor mücadelesinde orta sahanın sağında oynayan Vincent Aboubakar, rövanş maçında da takımı adına gol aradı.

Beşiktaş'ta Cenk ve Beck'in yanı sıra Tolga Zengin, Ömer Şişmanoğlu, Necip Uysal, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yedekler arasında yer aldı.

Tolgay Arslan cezalı

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası bulunan Tolgay Arslan da kadroda yer almadı.

Olympiakos ile yapılan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Tolgay'ın yerine orta sahada savunmaya dönük Oğuzhan Özyakup görev aldı.

Taraftarlardan büyük destek

Beşiktaş, çeyrek final yolundaki önemli maçta stadı tamamen doldurdu.

Beşiktaş ilçesinde ve stat etrafında coşkuyla maç saatini bekleyen taraftarlar, bu atmosferi Vodafone Arena tribünlerine taşıdı.

Siyah-beyazlılar, ısınmak için sahaya çıkan takımlarına da büyük destek verdi. Diğer maçlarda olduğu gibi önce Quaresma'yı tribünlere çağıran taraftarlar, daha sonra Aboubakar'a sevgi gösterisinde bulundu.

Karşılaşmayı 40 bine yakın taraftar izledi.

Olympiakos'ta tek değişiklik

Son 16 turun ilk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalarak avantaj yitiren Olympiakos ise tek değişiklikle rövanş mücadelesine çıktı.

Atina'daki maçta ilk 11'de görev alan Alberto Botia, ikinci maçta yedek soyundu. Bu oyuncunun yerine ilk 11'de Manuel da Costa forma giydi.

İlk maçta Aboubakar'ın golünde yaptığı hatayla Yunanistan kamuoyunun tepkisini çeken kaleci Nicola Leali, kalede yine şans buldu.

Karşılaşmayı 50 kadar Olympiakos taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden izledi. Beşiktaşlı taraftarlar, zaman zaman bu grubun tezahüratlarına tepki gösterdi.