Cenk attı, Vodafone Arena'da sirtaki çaldı

Olympiakos karşısında oyuna girdikten 2 dakika sonra fileleri sarsarak Beşiktaş'ın 4. golüne imza atan Cenk Tosun, Vodafone Arena'yı da coşkuya boğdu. Yıldız oyuncunun golünden sonra statta sirtaki çalındı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil olan ve 2 dakika sonra Talisca'nın pasını iyi değerlendirerek Beşiktaş'ın 4. golüne imza atan Cenk Tosun, tribünleri dolduran 41 bin Beşiktaşlıyı da adeta coşturdu. Yıldız golcünün golünün ardından stat hoparlörlerinden Yunanistan'a özgü bir müzik olan sirtaki çalmaya başladı.

Maçın son düdüğüyle birlikte bir kez daha çalan sirtaki müziğiyle birlikte Beşiktaşlıların hepsi tribünlerde coşkuyla dans etti.