Galatasaray'da Trabzon derbisi öncesi 3 eksik

Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'la yapacağı maçın kadrosunda Eren, Chedjou ve Hakan yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek Galatasaray'da kadrodaki isimler belli oldu.

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.

GALATASARAY SON DAKİKALARDA

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 25. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a 18 Mart Cumartesi günü konuk olacak. Saat 19:00'da başlayacak mücadele hizmete yeni açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Karşılaşmayı beIN Sports naklen yayınlarken maçı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Serkan Tokat olacak.

24. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da konuk eden Galatasaray, mücadeleyi Selçuk İnan'ın son dakikada serbest vuruştan bulduğu golle 3-2 kazanmıştı. Son deplasman maçında ise Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, bu sefer son dakikalarda yine Selçuk'un serbest vuruşunda Eren'in golüyle aynı skorla üç puanı almıştı.

TRABZONSPOR SAHASINDA GOL YEMEDİ

Yeni stadında üç maça çıkan Trabzonspor, henüz evinde gol yemedi. Son olarak Karabükspor'u sahasında 1-0 ile geçen Karadeniz ekibi 24. hafta karşılaşmasında Akhisar'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.