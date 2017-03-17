Lyon'dan Beşiktaş sözleri: "Çok iyi bir takım..."

Lyon cephesinden Beşiktaş eşleşmesine dair açıklama geldi. İşte o sözler...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmesinde Lyon'la eşleşti. Bu eşleşmenin ardından Fransız cephesinden de açıklama geldi. Kırmızı mavili ekip, Beşiktaş'la eşleşmekten dolayı memnun olduklarını dile getirdiler.

Lyon Başkan Danışmanı Bernard Lacombe, eşleşmeyi değerlendirirken, "Türk futbolunu iyi biliyoruz. Sıcak bir atmosfer var. Her zaman ilgi çekicidir. Beşiktaş da çok iyi bir takım. Şu anda iyi bir seviyedeler. Neler olacak bilemezsiniz, göreceğiz ama Beşiktaş her zaman zor bir rakiptir. Onlarla karşılaşmaktan dolayı büyük zevk alacağız. İkinci maç çılgınca olacaktır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Lyon arasındaki ilk maç 13 Nisan Perşembe günü Fransa'da, rövanş maçı ise 20 Nisan Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler