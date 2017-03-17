Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a ilginç tebrik

Beşiktaş'ın Olympiakos'u elemesinin ardından Medipol Başakşehir'den esprili bir tebrik mesajı geldi.

Medipol Başakşehir Kulübü, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş için esprili bir tebrik mesajı paylaştı.



Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı içinde olan Medipol Başakşehir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çeyrek finalistimiz Beşiktaş'ı kutlar, tüm güçlerini Avrupa kupalarına vermelerini dileriz" ifadelerini kullandı.