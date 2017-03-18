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kadrosu açıklandı!

  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 13:51 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 14:38
A Milli Takım kadrosu açıklandı!
A Milli Takım kadrosu açıklandı!

Finlandiya ve Moldova ile karşılaşacak olan ın su duyuruldu.

ın Finlandiya ve Moldova maçı ları açıklandı.

'in belirlediği 26 kişilik kadroda Güray Vural, Serdar Gürler ve Deniz Türüç gibi yeni isimler yer alırken; Emre Çolak da uzun bir aranın ardından ay yıldızlı formaya geri döndü.

A Milli Takım 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart'ta Finlandiya ile karşılaşacak. Ardından ise 27 Mart'ta Moldova ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek.

İşte milli takım kadrosu:

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