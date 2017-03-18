Rıdvan Dilmen: Tudor çok korkmuş Trabzon'dan

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo mavililer Medical Park Arena'da ilk derbisini 2-0 kazandı. Rıdvan Dilmen NTVSpor'da karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in maçla ilgili o sözleri...

"Trabzon hem koşa koşa hem oynaya oynaya 65 dakika oynadı. Galatasaray koşa koşa oynamaya çalıştı oynayamadı. Trabzon 10 kişi kalınca biraz gelmeye başladılar."

"Yasin'e at gibi koşacaksın demiş. Ancak önce futbolu doğru oynayacaksın. Çocukken koş mu diyorsun, top oynamaya gidelim diyorsun. Galatasaray takımında ne kadar yetenekli olursan ol fizik anlamda kötü bir takım var."

"Sert bir teknik direktöre geçtiler ve kırılıyorlar. Oyuncuların kapasitelerine göre sistem yaparsın. Buna göre yapacaksın. Ersun Yanal konsantrasyonu iyi olduğu zaman başaran bir teknik adam özellikle transferlerde. Rakipsiz bir santrafor vardı Rodellega'yı aldı kenarda oturtuyor bak."

"Galatasaray'da o kadar yanlış işler oluyor ki... Almanya Milli Takım'ı için diri kalmaya çalışıyor Podolski. Adam gidecek yani... Böylesine bir kulüp oyuncular kadro dışı kalıyor geri geliyor. "

"Yüzde 16 koşuyu arttırdım antrenman temposunu arttımdım diyorsun. Bunları ben yemem.Şu Galatasaray takımına top oynatacaksın. Bir Galatasaray takımı bu kadar kötü oynayamaz."

"Yüzde 16 antrenman temposunu arttırdım diyorsun koştun tamam ama puanın azaldı napalım yani. Alex'i hemen kovardı bu hoca. Geri gelmezsen seni gönderirim derdi. Takım 2-0 mağlup Sneijder'i çıkarıyor. Koşmanın önemli olmadığını söylemiyorum ayrı konu."

"Koskoca Galatasaray rakip kaleye gitmeden ilk yarıyı tamamladı. Büyük takım hocalığı başka bir şey. Trabzonspor bu Galatasaray'a karşı 2-3'ü atmalıydı ilk yarıda."

"Galatasaray gibi bir markanın sadece savunma anlayışı ile çıktığını görüyoruz Podolski'nin topla ilk buluşması 12. dakikada. Galatasaray'da hoca çok korkmuş. "

"Galatasaray gibi bir markanın sadece savunma anlayışı ile çıktığını görüyoruz Podolski'nin topla ilk buluşması 12. dakikada. Galatasaray'da hoca çok korkmuş. "

"Hocanın kafasındaki beraberlik fikri oyunculara da yansımış. Galatasaray'ın yaptığı ofsayt taktiği, hiçbir şekilde futbolda olmaması gereken şekilde. Kimsenin birbirinden haberi yok."

"Galatasaray defansta 5'li değil, 7'li oynuyor. Chelsea'de Tolga'nın pozisyonunda Fabregas var. Hazard alıyor, pat pat gidiyor. Teknik direktör Yasin'e demiş ki, at gibi koşacaksın. İyi de önce futbol oynayacaksın diyeceksin."