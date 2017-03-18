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‘Şenol Hocam size UEFA Kupası yakışır’

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
  • Giriş Tarihi: 18.3.2017
‘Şenol Hocam size UEFA Kupası yakışır’
‘Şenol Hocam size UEFA Kupası yakışır’

Maç sonrası tecrübeli teknik adamı arayan Cumhurbaşkanı , “Çeyrek final camiasına hayırlı olsun. Umarım kupayı Türkiye’ye getirirsiniz. Başarınızın devamını temenni ediyorum” dedi

'ın 'nde Olympiakos'u yenerek çeyrek finale yükselmesi, sadece siyah-beyazlı camiada değil tüm Türkiye'de sevinç yarattı. Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncular maçın ardından tebrik yağmuruna tutuldu. Karşılaşma sonrası 'i telefonla arayanlardan birisi de Cumhurbaşkanı 'dı. Futbolcu geçmişi olan ve spora her zaman büyük destek veren Erdoğan, Güneş ve talebelerini kutlayıp, başarılarının devamını diledi. Sözlerine, "Çeyrek final Beşiktaş camiasına hayırlı olsun" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size UEFA Avrupa Ligi kupası çok yakışır. Umarım kupayı Türkiye'ye getirirsiniz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı ise, "Sayın Cumhurbaşkanım; ilginiz, desteğiniz ve düşünceniz için çok teşekkür ederim" karşılığını verdi.

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