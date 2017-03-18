Spor camiasından Çanakkale Zaferi paylaşımları

Federasyon ve kulüpler Çanakkale Zaferinin 102'nci yıl dönümü nedeniyle yayımladıkları mesajlarda şehitlere rahmet diledi.

Federasyonlar ve kulüplerin resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlar şu şekilde:



TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF)



Çanakkale Zaferinin 102. yılında şehitlerimizi saygıyla anıyoruz



"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünde, Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu büyük zafere imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Vatan toprağı ve özgürlüğümüzün kıymetini hatırlatan, Milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde ebediyete intikal eden kahramanlarımız ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."