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- (CANLI)

  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 17:42 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 17:47
Trabzonspor - Galatasaray (CANLI)
Trabzonspor - Galatasaray (CANLI)

ve arasında oynanacak maç öncesi 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompeksi'nde oynanacak karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak ve sabah.com.tr'den de gelişmeleri canlı olarak takip edebileceksiniz.

Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Olcay, N'Doye

GALATASARAY: Muslera, Semih, Cavanda, Carole, Linnes, Selçuk, Tolga, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski

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