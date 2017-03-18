Trabzonspor - Galatasaray (CANLI)

Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompeksi'nde oynanacak karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak ve sabah.com.tr'den de gelişmeleri canlı olarak takip edebileceksiniz.

Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Olcay, N'Doye

GALATASARAY: Muslera, Semih, Cavanda, Carole, Linnes, Selçuk, Tolga, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski