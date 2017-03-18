Trabzonspor yönetiminin '61' heyecanı!

Trabzonspor Galatasaray maçı ile bu akşam nefes kesecek bir mücadele oynanacak. Avrupa hesapları yapan Trabzonspor hızla basamakları tırmanırken, Galatasaray bu zor karşılaşmayı kazanıp toparlanmak istiyor. Muharrem Usta başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte Trabzon’un plaka kodu olan 61’inci maçına çıkacak.

Galatasaray ile Trabzonspor bu akşamoynayacakları maçla birlikte 123. kez karşı karşıya gelecek. Formda olan Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında devirip Avrupa yolunda rakibiyle olan puan farkını azaltmak isterken, Galatasaray bu karşılaşmadan mutlak galibiyet hedefliyor.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 44 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 122 karşılaşmanın 56'sını Galatasaray, 39'unu Trabzonspor kazandı. 27 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 160 kez rakip fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 132 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE GALATASARAY ÖNDE

Süper Lig'de yapılan 87 karşılaşmanın 39'unu sarı-kırmızılı takım kazanırken, 27 maçta ise gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. 21 karşılaşma berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 113, Trabzonspor ise 95 gol attı. Bu sezonun ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı bordo-mavili ekip 1-0 kazanmıştı.

Trabzon'daki maçlarİki ekip arasında Trabzon'da oynanan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor'un, galibiyet sayısında rakibine bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, evindeki 43 maçta Galatasaray'ı 17 kez yenerken, sarı-kırmızılı takım ise bordo-mavilileri 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un sahasındaki 50 golüne, Galatasaray 54 golle karşılık verdi.

FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi. 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

TRABZONSPOR YÖNETİMİNİN '61' HEYECANI

Muharrem Usta başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte Trabzon'un plaka kodu olan 61'inci maçına çıkacak. Bordo mavili kulüpte 7 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim, geride kalan süreçte kupa ve ligde 60 resmi maçı geride bıraktı. Trabzonspor, söz konusu dönemde 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da yönetim, bu maçla birlikte Trabzon'un da plaka kodu olan ve bordo mavililer için özel anlam ifade eden 61'inci maçına ulaşacak.