Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçını Cüneyt Çakır yönetiyor.
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...
GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0
İlk 11'ler ve yedekler şöyle:
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Politevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Murat Duruer, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut, Vedat Muriqi
Yedekler: Taha, Orhan Şam, Milinkovic, Bady, Issah, Umut Sözen, Tokelo Rantie
ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Orhan Ovacıklı, Saadane, Oboabona, Dhurgham Ismail, Petrucci, Robin Yalçın, Ahmet İlhan Özek, Recep Niyaz, Özgür Çek, Edomwonyi
Yedekler: Gökhan Akkan, Yacoubi, Jantscher, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Igiebor, Tuszynski