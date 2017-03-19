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Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 19.3.2017 13:47 Güncelleme Tarihi: 19.3.2017 13:57
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor (Canlı)
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçını Cüneyt Çakır yönetiyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0

İlk 11'ler ve yedekler şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Politevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Murat Duruer, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut, Vedat Muriqi
Yedekler: Taha, Orhan Şam, Milinkovic, Bady, Issah, Umut Sözen, Tokelo Rantie

ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Orhan Ovacıklı, Saadane, Oboabona, Dhurgham Ismail, Petrucci, Robin Yalçın, Ahmet İlhan Özek, Recep Niyaz, Özgür Çek, Edomwonyi
Yedekler: Gökhan Akkan, Yacoubi, Jantscher, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Igiebor, Tuszynski