İlk yarı sona erdi: Antalyaspor 0 - 0 Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk oluyor. Kartal’da hedef puan farkını açmak.

MAÇ SKORU: ANTALYASPOR: 0- BEŞİKTAŞ: 0

Maçta önemli anlar...

ilk yarı:

6' Chico, Anderson Talisca ile yaptığı mücadele sırasında rakibini çekiyor.

8'Anderson Talisca serbest vuruşu kullanıyor, ancak top dışarı gidiyor.

14'Gökhan Gönül ceza sahası dışından yaptığı vuruşta hedefi bulamıyor.

13'Ricardo Quaresma orta yapıyor.

27'Ferhat Kaplan çıkıyor ve topa hakim oluyor.

27'Ricardo Quaresma serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Devre Arası

İkinci yarı...

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İKİ YILDIZ SINIRDA

Siyah-beyazlı takımda Antalyaspor maçı öncesi Atiba Hutchinson ile Atınç Nukan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan her iki oyuncu bugünkü maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 26. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

STAT: Antalya Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan



SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS

ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Salih, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Deniz, Mbilla, Eto'o

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş