Kartal Antalyaspor deplasmanında yara aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın 64. dakikada ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

ündüz seansında Başakşehir'in Karabükspor'la berabere kalmasıyla zirve yarışında farkı açma şansı bulan Beşiktaş için evdeki hesap 'Antalya'ya' uymadı!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıran siyah-beyazlılar, Olympiakos zaferinin ardından çıktığı Antalyaspor deplasmanında 2 puan bıraktı.

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Maçta önemli anlar...

ilk yarı:

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül'ün vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Charles'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun müdahalesiyle kornere gitti.

29. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla topla buluşan Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı direk dibinde kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Eto'o'nun ortasında, defanstan seken topa Chico'nun kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'da kaldı.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Aboubakar'ın ortasında, penaltı noktası üzerinde müsait pozisyondaki Talisca'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

43. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Queresma'nın sert şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı :

51'Beşiktaş kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

51'Antalyaspor takımından Deniz Kadah topa kafa vuruyor, top açılıyor.

51'Mbilla Etame orta yapıyor.

50'Beşiktaş kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

50'Charles ceza sahası dışından yaptığı vuruşta hedefi bulamıyor.

MAÇTA KIRMIZI KART!

64.dakikada Vincent Aboubakar, kaleci Ferhat Kaplan'ın degajını engellediği için ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Takımını 10 kişi bırakan Aboubakar ilk sarı kartını 60.dakikada rakibi Sakıb Aytaç'ın ayağına basarak yaptığı faul sonrasında görmüştü. Aboubakar hafta için oynanan Olympiakos maçında da kırmızı kart görerek taraftarların tepkisini çekmişti. Golcü oyuncu yine oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı. .

STAT: Antalya Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan



SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS

ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Salih, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Deniz, Mbilla, Eto'o

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş