Sağı solu belli olmuyor

Bu sezon 41 resmi maçta 84 kez rakip fileleri havalandıran Fransız ekibi, evindeki son altı karşılaşmada 28 gol atarak 4.66’lık ortalama yakaladı. Ataklarının % 35’ini sağ, %36.6’sını da sol kulvardan gerçekleştiren Lyon’un aşil tendonu ise savunması

UEFA Avrupa Ligi son sekiz turunda Beşiktaş'la eşleşen Olympique Lyon, hücumcu kimliği ile ön plana çıkıyor. Bu sezon oynadığı 41 resmi maçta, 84 gol atmayı başaran Fransız ekibi, 3-5-2 ve 4-3-3 dizilişlerini tercih ederken, her iki kanattaki etkinliği ile dikkat çekti. Lyon, ataklarının yüzde %35'ini sağ, %36.6'sını da sol kulvardan gerçekleştirdi. İşte Lyon'un istatistiki değerleri:



1) SAHASINDA COŞUYOR

Lyon, bu sezon attığı 84 golün 22'sini ilk yarının son 15 dakikasında buldu. Kalesinde ise toplamda 46 gol gördü. İlk ve ikinci yarının ilk 15'er dakikalarında 6'şar gol yedi. Fransız ekibi, evindeki son 6 maçta ise rakip fileleri 28 kez havalandırırken 4.66'lık ortalama yakaladı.



2) SKOR YÜKÜ 4 FUTBOLCUDA

Avrupa'nın en formda forvetlerinden birisi olan Lacazette, 28 gol ve 5 asistle Lyon'un 33 golüne etki yaptı. Nabil Fekir 11 gol 10 asist, Tolisso 11 gol ve asist, Valbuena ise 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



3) LACAZETTE HER ŞEYLERİ

Lacazette golcü kimliğinin yanı sıra kilit pasları ve driplingleri ile de ön plana çıkıyor. 55 kilit pasın 24'ünde başarı yakalayan Fransız futbolcu, bu alanda takımın zirvesinde yer alıyor. 25 yaşındaki başarılı oyuncu ayrıca 93 şut denemesinde 50 isabetle de Lyon'un en iyisi durumunda bulunuyor.



4) PASLAR ADRESİ BULUYOR

Kısa ve bol pas denemeleri ile öne çıkan Fransız ekibinde çok sayıda oyuncu yüzde 85 ve üstü pas başarı yüzdesine sahip. Gonalons yüzde 92 ve Yanga-Mbiwa yüzde 90'lık değerleri ile takımın en iyileri. 2178 pasın, 1876'sını doğru adrese gönderen Tolisso ise en fazla pas yapan isim.



5) EN SÜRATLİSİ NABİL FEKİR

Lyon'un zaman zaman sol kanatta, genellikle de 10 numara olarak oynattığı Nabil Fekir, hem dripling performansı ile hem de kaleye attığı şutları ile öne çıkıyor. Cezayir asıllı oyuncu, takımında bu sezon 164 dripling ve 95 başarı değeri ile en iyi isim olurken, hücumda yaptığı 477 hamle ve 169 başarı ile de takımın en iyisi durumunda. Öte yandan Gonalons, 79 şut ve 35 isabetli şut performansı ile de Lacazette sonrası ikinci sırada.



6) DEFANS SIKINTILI

Hücumda çok etkili olan Lyon'un en büyük zaafı savunması. Bu noktada üç futbolcu ön plana çıkıyor. Takımın defansta en fazla gollük hata yapan ismi 11 kezle Yanga-Mbiwa olurken, Morel de 10 hataya imza attı. Hatalara paralel olarak bu iki oyuncunun yerine son haftalarda Diakhaby ve Mammana görev yapıyor. Diakhaby havadan, Mammana ise yerden etkili.



7) GONALONS AYAKTA TUTUYOR

Sakin ve istikrarlı futbolu ile dikkat çeken Gonalons, ön liberoda takımın değişmez ismi. Fransız futbolcu, defansta en fazla ikili mücadele kazanan (475 / 297) ve rakip atağı kesen (210 /50) Lyon'lu durumunda. Aynı zamanda hava topu başarı yüzdesinde Tolisso sonrası ikinci sırada yer alıyor (183/125, %68). Eşleşmede Beşiktaş'ın en büyük şansı ise Gonalons kart cezalısı olduğu için ilk maçta forma giyemeyecek oluşu.