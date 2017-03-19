Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi tamamlanırken, Beşiktaş, 55 puanla liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi, 4 maçla tamamlanırken, Beşiktaş, bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlıların Aboubakar'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla 10 kişi tamamladığı karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, bu sonuçla puanını 55'e çıkararak, bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Medipol Başakşehir, sahasında Kardemir Karabükspor ile 3-3 berabere kalarak, puanını 53'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.

Günün diğer maçlarında ise Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0, Aytemiz Alanyaspor da deplasmanda Bursaspor'u 3-1'lik skorlarla geçti.

A Milli Takım'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Antalya'da Finlandiya ile 27 Mart'ta da Eskişehir'de Moldova ile yapacağı hazırlık maçı nedeniyle ligin 26. hafta, 1 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

1 Nisan Cumartesi:

13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa

19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe

19.00 Antalyaspor-Kayserispor

2 Nisan Pazar:

13.00 Osmanlıspor-Gaziantepspor

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği

19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor

3 Nisan Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Adanaspor