Fatih Terim'den gençlere milli mesaj!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 'Futbol Zirvesi' organizasyonunda açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'de organizasyon öncesi beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu:

"Önümüzdeki maç Finlandiya, ardından da bir hazırlık maçı oynayacağız ilk defa Eskişehir'de Moldova ile... Gençlere her zaman önem veriyoruz. Tecrübeli elemanlarımızı saklıyoruz ama gençler de geleceğimiz. Teşekkürlerini uzun yıllar sahada girerek yapacaklar. Birkaç oyuncumuz daha var. Şimdilik ümit takımda sonra A Takımda devam ettireceğiz. İnşallah önümüzdeki Finlandiya ve Haziran'daki Kosova maçlarını kazandığımız zaman durumumuz çok daha değişik olur."