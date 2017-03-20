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'den gençlere milli mesaj!

  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 10:35
Fatih Terim'den gençlere milli mesaj!
Fatih Terim'den gençlere milli mesaj!

Türkiye Futbol Direktörü , '' organizasyonunda açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Direktörü 'de organizasyon öncesi beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu:

"Önümüzdeki maç Finlandiya, ardından da bir hazırlık maçı oynayacağız ilk defa Eskişehir'de Moldova ile... Gençlere her zaman önem veriyoruz. Tecrübeli elemanlarımızı saklıyoruz ama gençler de geleceğimiz. Teşekkürlerini uzun yıllar sahada girerek yapacaklar. Birkaç oyuncumuz daha var. Şimdilik ümit takımda sonra A Takımda devam ettireceğiz. İnşallah önümüzdeki Finlandiya ve Haziran'daki Kosova maçlarını kazandığımız zaman durumumuz çok daha değişik olur."

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