Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki saha zemininin bozuk olması nedeniyle antrenmanlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacak.

Sarı kırmızılı yönetim, milli maç arasında Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sahanın bakıma alınmasını kararlaştırırken, Sarı-kırmızılı takımın bu süreçte antrenmanlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştireceği açıklandı.



Bu arada Galatasaray, Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dayanıklılık artırıcı koşu yapıldı. Ardından ilk olarak dar alanda, daha sonra da geniş alanda topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise, iki ceza sahası arasında yüksek tempolu çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan oyuncular yer almadı.