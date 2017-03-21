Kocaman ile geri dön Emre

Aziz Yıldırım ve Kocaman ile bir araya gelen Emre, “Seni Aykut hocayla yeniden F.Bahçe”de görmek istiyoruz” diyenlere, “İnşallah” karşılığını verdi...

Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize ettiği 2. Futbol Zirvesi'nde Fenerbahçe yönetimi tam kadro yerini aldı. Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel'in yanı sıra Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu da etkinliğe katıldı. Sarı-lacivertli camia adına etkinliğe damga vuran fotoğraf ise 4 önemli ismin bir arada bulunduğu kareydi. Başkan Yıldırım, kaptan Volkan, eski kaptan Emre ve eski teknik direktör Kocaman, yıllar sonra ilk kez aynı karede görüntülendi. Bu kare, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırmaya yetti.



AZİZ YILDIRIM SONRADAN KATILDI

Etkinlikte, Aykut Kocaman, Emre ve Volkan'ın bir süre baş başa sohbet ettiği gözlendi. Eski günleri mi yad ettiler yoksa gelecekle ilgili planlar mı yaptılar, bilinmez ancak başkan Yıldırım da aşağı iner inmez bu üçlünün yanındaki yerini aldı. Özellikle Yıldırım ile Kocaman arasındaki soğukluğun ortadan kalktığı bu kareyle gözler önüne serilmiş oldu.



EMRE "İNŞALLAH" DEMEKLE YETİNDİ

Eski kaptan Emre, katılımcılardan birinin, "İnşallah gelecek sezon Aykut hocayla yeniden F.Bahçe'de olursun" temennisine, "İnşallah" demekle yetindi. Kocaman ise F.Bahçe sorularına sessiz kaldı.



HAYIRDIR EMRE NE OLUYOR?

Futbol Zirvesi'nde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu arasında geçen esprili diyalog herkesi güldürdü. Özbek, elindeki kağıdı Emre'ye verince araya giren Yıldırım, "Hayırdır, ne oluyor Emre" diye takıldı.



ORMAN'LA YAN YANA GELMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Dursun Özbek ile tokalaşan Aziz Yıldırım'ın, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile sahnede yaşadığı diyalog ise dikkat çekti... Söz konusu anlar, sosyal medyada, "Demirören, Aziz Yıldırım ile Muharrem Usta'yı da bir araya getirmek istedi ancak Aziz Yıldırım kabul etmedi" şeklinde yorumlandı. Gerçekte Aziz Yıldırım'ın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yan yana gelmek istemediği ve bu nedenle Yıldırım Demirören'in ricasını kabul etmediği öğrenildi.



HERKESİ MUTLU EDECEK BİR HOCA

Fenerbahçeli yöneticiler, etkinlikte yeni hoca ile ilgili sorulara, "Teknik direktör konusunda son aşamaya geldik. İnşallah herkesin mutlu olacağı bir isimle anlaşacağız" yanıtını verdiler.