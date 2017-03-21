SABAH Futbol Zirvesi’nde

Haliç Kongre Merkezi’ndeki organizasyona katılanlar ne dediler?

Futbol yatırımla büyüyor

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta: Bütün futbol ailesi buradaydı. Ülke ile birlikte futbolun imajı da büyüyor. Cumhurbaşkanımız, futbolun içinden gelen birisi. Bütün faaliyetlerde, atılması gereken adımlarda kendisi ile yakın diyalog içindeyiz. Futbol yatırımlarla büyüyor. Bir stadın camiaya neler kattığını görebiliyoruz. Beşiktaş bunu sene iyi işler yaptı. Umarım Avrupa'da şampiyonluğa giderler.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Finansal Fair Play aslında çok basit. Gelirinden fazla harcama ve kâr et. Taraftarın gözünü boyamak için gelirinden fazla transfer yapıp haksız rekabet yaratmamak gerekiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Futbol çok büyük bir sektör. Bacasız bir fabrika gibi. Bunun içinde bir sürü parametre var. Yeni futbolcu yetiştirmek gerek. Kur farkı ve faizden etkilenmemek için tek yol altyapıya önem vermektir. Bunun için çalışmalıyız. Önceki yönetimlerin yaptığı borçlanmayı sonraki yönetimler çekiyor. Bunu ben kendimden biliyorum.



2024'te tuzağa düşmeyelim

Arda Turan (Barcelona): Açıkçası artık en üst seviyelere yaklaşan bir Türkiye görüyorum. 2024'ü de alırsak, bizim için çok iyi olacak. En büyük adaylardan biriyiz ve almamamız için hiçbir sebep yok. 2024'ü hiçbir oyuna, tuzağa düşmeden almalıyız. İyi yönde devam ediyoruz. Yeni tesisler yapılıyor... Çok daha iyi bir ülke olacağımıza inanıyoruz.

Adem Büyük (Kasımpaşa): Sayın Cumhurbaşkanımızın arkamızda olmasını hissetmek bize güç veriyor. Ülkemizde spor adına yapılan yatırımları görüyoruz. Yaptığı açıklamaları dinlerken tüylerim diken diken oldu.



100 saatlik eğitim vereceğiz

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu: Hepimiz Türk futbolunun daha iyi yerlere gitmesi için çalışıyoruz. Video Hakem ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. MHK ve TFF olarak bu sistemin hayata geçmesi ile ilgili, 100 saatlik bir eğitim yapmamız gerekiyor hakemlere. Geçen hafta bu konuda çalışmaya başladık, en kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Video asistan hakeme başlama kararını FIFA verecek. Bizim üzerimize düşen, var gücümüzle bu çalışmaları yapmak olacaktır. Bu uygulama sayesinde hatalar minimize edilecek, ceza sahası içindeki hatalar ortadan kalacak.

Türk oyunculara önem verilmeli

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim: Burada kim ne bilmek istiyorsa kimin aklında ne varsa öğrenebilir. Gayet herkes için faydalı olabilecek bir zirve. Bundan sonra da zirvemiz geleneksel hale gelip devam edecek. Bu sene uluslararası alandan gelmiş birçok arkadaşımız var. Ben de onlara moderatörlük yapacaktım ama kampa gideceğim.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Cumhurbaşkanımızın tesisleşme ve altyapıyla ilgili önemli tespitleri oldu. Takımlarda Türk futbolcularımızın daha fazla süre alması konusunda temennileri oldu. Ben de buna katılıyorum. Yapılan bu tesisler nitelikli hale getirilmeli. Belki yabancı konusu tartışılabilir hale gelir.

UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso: Türk takımları zararlarını düşürmek yerine beş kat arttırdı. Daha önce 40 milyon Euro olan miktarı 200 milyon Euro'ya çıkardılar. Türkiye Ligi'nin yanı sıra İtalya ve Rusya ligleri de benzer özellikler sergiliyorlar ve finansal açıdan iyi gitmiyorlar.



Dünyaca ünlü katılımcılar

Futbolun Zirvesi'ne beIN Media Group Strateji ve Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ziad Hammoud, NBA Avrupa Direktörü Üst Düzey Başkan Yardımcısı Benjamin Morel, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Direktörü Timo Lumme, La Liga Genel Direktörü Javier Gomez, UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso, Bundesliga Strateji Direktörü Steffen Merkel, Borussia M'Gladbach Başkanı Rolf Königs, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu Genel Sekreteri Lukas Brud, eski futbolcular Desailly, Vieri, Abidal ve Ferdinand gibi isimler de katıldı.



HABER VE FOTOĞRAFLAR: TANER KARAMAN-UĞUR KARAKULLUKÇU-MUSTAFA NACAR-MESUT ALTUN