Arda Turan "Yüzyıllık tarihte benim gibisi var mı?"

"İlk maçta sakatlığımdan dolayı oynamadım, evdeydim. Ki Barcelona'da olma hayalim tamamen Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Başka hiçbir hayalim yok. Bütün kupaları tabii ki kazanmak istiyoruz ama benim gözüm Şampiyonlar Ligi Kupası'ndan başka bir şey görmüyor. İlk maç sonunda İnstagram'a da koydum, 'Daha hiçbir şey bitmedi' dedim. Altına Türkler de dahil dalga geçilen binlerce yorum yazıldı. Gülmeler, dalga geçmeler... Ne ararsan var. Maça çıktık. Oynadıkça maç elenmek ve elenmemekten de daha öteye gitti. İş Barcelona takımına döndü. Barcelona, Barcelona'dır. Yani; oyun, heyecan her şey süper. Stada gelen insanlar mutlu, herkes keyif alıyor. Bir nedeni var bunun; o da takım asla pes etmiyor."